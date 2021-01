Terbang Perdana Mei 1994, SJ182 Anjlok 10 Ribu Kaki Kurang dari Semenit

jpnn.com, JAKARTA - Laman penyedia informasi penerbangan Flightradar24 membeber catatannya tentang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang nahas dalam rute Bandara Soekarno Hatta - Bandara Supadio pada Sabtu (9/1).

Perusahaan yang berbasis di Swedia itu memperlihatkan SJ182 tiba-tiba kehilangan ketinggian hingga 10 ribu kaki dalam waktu kurang dari semenit.

"Penerbangan itu dalam rute dari Jakarta menuju Pontianak di Indonesia," tulis Flightradar24 di Twitter.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021