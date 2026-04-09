Terbesar se-Asteng, PAW Expo di NICE PIK2 Dongkrak Industri & Gaya Hidup Pet-friendly

jpnn.com, TANGERANG - Ekosistem industri hewan peliharaan di Indonesia kian menggeliat. Fenomena itu tecermin dalam Pet Adventure Wonderland (PAW) Expo 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang berlangsung pada 9-12 April 2026.

PAW Expo merupakan ekshibisi terbesar untuk memamerkan hewan peliharaan se-Asia Tenggara (Asteng). Lokasinya pun di NICE PIK2 yang dikenal sebagai pusat konvensi terbesar di Indonesia.

Mengusung konsep Fantasia Wonderland dengan pengalaman “Immersive Paw-radise”, PAW Expo 2026 menempati area tak kurang dari 30.000 meter persegi di Hall 1, 2, 3, dan 3A NICE PIK2.

Lebih dari 300 tenant dari berbagai sektor industri pet terlibat dalam PAW Expo 2026. Skala itu menjadikannya sebagai salah satu event paling ambisius di kawasan regional.

Tak hanya besar dari sisi area, selama 4 hari penyelenggaraan PAW Expo 2026 juga diproyeksikan menarik lebih dari 100.000 pengunjung. Proyeksi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat akan gaya hidup pet-friendly yang kini makin berkembang di Indonesia.

Dari sisi industri, lebih dari 250 brand atau jenama menghadirkan berbagai inovasi terbaru, mulai dari nutrisi hewan, aksesoris premium, hingga layanan kesehatan dan grooming.

Aktivitas seperti PERKIN Grooming Competition, International Arowana Contest, serta Felineverse Cat Breed Excellence Show mempertegas standar internasional yang diusung PAW Expo 2026.