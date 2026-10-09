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Terbit SE Mendagri Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, Cermati 5 Poin Utama

Terbit SE Mendagri Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, Cermati 5 Poin Utama
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Terbit SE Mendagri terbaru soal kontrak kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, cermati 5 poin utama. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Terbit SE Mendagri terbaru soal kontrak kerja PPPK dan PPPK paruh waktu. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang Masa Perjanjian Kerjanya Berakhir Hingga Bulan Desember Tahun 2026 ini ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 6 Oktober 2027.

SE Mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjamin keberlangsungan pelayanan publik di daerah serta memberikan kepastian hukum bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masa perjanjian kerjanya berakhir Desember tahun 2026. 

Dalam SE Mendagri terdapat lima poin penting sebagai berikut:

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1. Tugas Gubernur dan Bupati/Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK):

a. Tidak melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada bulan Oktober, November, dan Desember 2026, kecuali berdasarkan alasan sah sesuai peraturan perundang-undangan:

- Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)

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- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

- Melakukan pelanggaran disiplin berat yang telah berkekuatan hukum tetap

Terbit SE Mendagri terbaru soal kontrak kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, cermati 5 poin utama.

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