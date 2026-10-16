Terbit SE Terbaru untuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - ACEH BARAT – Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu, setiap Kamis diwajibkan berbahasa Aceh saat berada di kantor.

Ketentuan baru bagi ASN PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu ini disebut sebagai upaya menjaga identitas daerah di lingkungan pemerintah.

“Melalui inisiatif ini pemerintah daerah berharap para birokrat dan pelayan masyarakat dapat menjadi teladan terdepan dalam merawat identitas lokal,” kata Sekda Aceh Barat Kurdi, kepada wartawan, Kamis (15/10).

Menurut dia, kebijakan itu sebagai langkah konkret untuk melestarikan, membina, serta mengembangkan bahasa, aksara, dan sastra Aceh agar tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Kurdi menjelaskan kebijakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis tersebut juga berpedoman pada Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2023 tentang Penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.

Di tingkat daerah, instruksi tersebut ditindaklanjuti dan dikuatkan secara spesifik melalui Surat Edaran Bupati Aceh Barat yang memuat imbauan bertajuk Meututoe (bertutur) Bahasa Aceh bak uroe (hari) Kamis keudore mandum (semua) ASN dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Penerapan bahasa Aceh setiap hari Kamis ini bersifat menyeluruh bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Aceh Barat,” kata Kurdi menambahkan.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap berjalan beriringan dengan komitmen kebangsaan, di mana penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan harus tetap dijunjung tinggi.