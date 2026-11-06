Terbit SE untuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Isinya soal Larangan

jpnn.com - BENGKULU – Wali Kota Bengkulu menerbitkan Surat Edaran (SE) ditujukan kepada seluruh ASN PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan PPPK paruh waktu di lingkungan pemda setempat.

SE tersebut berisi larangan bagi PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu menggunakan rokok elektrik atau vape di lingkungan kantor.

"Kami telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan ASN ataupun PPPK menggunakan vape di lingkungan kerja pemerintah kota," kata Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Bengkulu, Kamis (5/11).

Jika ada ASN PNS ataupun PPPK yang menggunakan vape di lingkungan kantor ataupun saat bekerja, maka akan diberikan sanksi berupa teguran.

Dia menjelaskan larangan tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan Pemkot Bengkulu, tetapi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu juga telah menerapkan aturan tersebut.

"Kami juga tidak berdiri sendiri, karena Kapolri sudah membuat edaran juga bahwa seluruh jajaran kepolisian tidak menggunakan vape. Badan Narkotika Nasional (BNN) jika ketahuan (menggunakan vape) langsung dipecat, jadi kami tidak berdiri sendiri," terangnya.

Dedy menerangkan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah untuk mempersempit peluang penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik.

Sebab, upaya memerangi narkoba tidak hanya melalui sosialisasi kepada pelajar, tetapi ASN dan seluruh elemen masyarakat juga harus mengambil peran dalam mendukung gerakan pencegahan narkotika.