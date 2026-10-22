Terbitkan Izin Kawasan Berikat, Bea Cukai Kawal Investasi Rp1,5 T dari Perusahaan di Brebes

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menyetujui izin fasilitas kawasan berikat produsen sepatu olahraga PT Shyang Huang Tah yang berlokasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (19/10).

Persetujuan ini menjadi langkah Bea Cukai mendukung investasi, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah.

PT Shyang Huang Tah merupakan produsen sepatu olahraga yang menghasilkan produk untuk merek internasional, seperti Adidas, New Balance, Asics, dan Salomon.

Hasil produksinya ditujukan untuk pasar ekspor di berbagai negara, seperti Prancis, Jepang, Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Turki, Chili, dan Korea Selatan.

Pada 2026, nilai investasi perusahaan ini mencapai Rp458,5 miliar.

Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,52 triliun pada 2030 seiring dengan rencana pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi.

Ekspansi tersebut menunjukkan potensi industri alas kaki dalam memperkuat kontribusi ekspor Indonesia di pasar global.

Selain itu, investasi ini tersebut turut membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.