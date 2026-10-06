Terbitkan NPPBKC untuk CV Rencong Makmur Sejahtera, Ini Harapan Bea Cukai Lhokseumawe
jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai Lhokseumawe menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk CV Rencong Makmur Sejahtera (RMS) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau.
Penerbitan NPPBKC ditandai dengan penyerahan piagam NPPBKC oleh Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo kepada Direktur CV RMS Zulfadli.
Acara tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe pada Senin (28/9).
CV RMS merupakan pelaku usaha hasil tembakau berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT) yang berlokasi di Jalan Elak, Gampong Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Penerbitan NPPBKC tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Lhokseumawe memastikan kegiatan usaha di bidang cukai, khususnya barang kena cukai hasil tembakau, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo mengatakan pemenuhan legalitas merupakan salah satu aspek penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan di bidang barang kena cukai.
Dia menyampaikan NPPBKC memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.
"Kami juga terus mendorong agar aspek kepatuhan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan usaha,” ujar Bambang.
NPPBKC yang diterbitkan Bea Cukai Lhokseumawe memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai dan TNI Gagalkan 4,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Mantuil
- 30 Ribu Batang Baja Ringan Asal Kendal Melenggang ke Pasar Australia
- Lewat KITE, Bea Cukai Beri Kemudahan Impor Bahan Baku bagi Industri Otomotif
- KPK Periksa James Mondong hingga Benny Tan di Kasus Korupsi Bea Cukai
- Bea Cukai Tanjungpandan Musnahkan 16,5 Liter MMEA & 140.356 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Perdana, PT Sun Wing Ming Indonesia Sukses Ekspor 4.400 Boneka Klasik Disney ke AS