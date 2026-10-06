Terbitkan NPPBKC untuk CV Rencong Makmur Sejahtera, Ini Harapan Bea Cukai Lhokseumawe

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai Lhokseumawe menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk CV Rencong Makmur Sejahtera (RMS) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau.

Penerbitan NPPBKC ditandai dengan penyerahan piagam NPPBKC oleh Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo kepada Direktur CV RMS Zulfadli.

Acara tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe pada Senin (28/9).

CV RMS merupakan pelaku usaha hasil tembakau berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT) yang berlokasi di Jalan Elak, Gampong Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Penerbitan NPPBKC tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Lhokseumawe memastikan kegiatan usaha di bidang cukai, khususnya barang kena cukai hasil tembakau, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo mengatakan pemenuhan legalitas merupakan salah satu aspek penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan di bidang barang kena cukai.

Dia menyampaikan NPPBKC memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

"Kami juga terus mendorong agar aspek kepatuhan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan usaha,” ujar Bambang.