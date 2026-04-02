Terbitkan SE 6/2026, LAN Pastikan Pelatihan ASN Tetap Optimal

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan Surat Edaran Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2026 sebagai upaya menjaga kualitas pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Kebijakan ini menegaskan komitmen LAN agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi akses maupun mutu pembelajaran bagi ASN di seluruh instansi pemerintah.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Dr. Tri Widodo WU, M.A., menekankan pentingnya adaptasi lembaga pelatihan menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berubah.

“Selama ini kami mendorong peserta pelatihan untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan. Maka seluruh komponen lembaga pelatihan juga harus melakukan hal yang sama, dengan terus meng-upgrade diri dan berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penerbitan surat edaran tersebut dilatarbelakangi kebutuhan peningkatan kualitas pelatihan ASN pada berbagai level, mulai dari kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, hingga pelatihan teknis dan fungsional.

Selain itu, kebijakan ini merupakan penyesuaian terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang mendorong LAN menghadirkan skema pelatihan lebih fleksibel tanpa mengurangi akses ASN terhadap pengembangan kompetensi.

“Efisiensi tidak boleh menghilangkan kesempatan ASN untuk belajar. Karena itu, LAN melakukan relaksasi dalam metode penyelenggaraan pelatihan,” kata Tri Widodo.

LAN juga menindaklanjuti arahan Kementerian PANRB terkait penambahan materi prioritas nasional dalam Latsar CPNS serta melakukan penyesuaian pedoman pelatihan agar selaras dengan agenda prioritas pemerintah dan kebijakan strategis nasional. (jlo/jpnn)