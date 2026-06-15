Terbitkan Surat Edaran, Mendagri Tito Imbau Pemda Fasilitasi Nobar Piala Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran agar kepala daerah memfasilitasi dan menginisiasi nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 sesuai kondisi serta kemampuan masing-masing.

Melalui surat bernomor 400.2.7/4657/SJ tersebut, Mendagri Tito mengimbau agar gubernur, bupati/wali kota menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik untuk menggelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6).

"Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng, ini lumayan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli," kata Mendagri Tito dalam keterangan resminya, Senin (15/6).

Melalui surat tertanggal 14 Juni 2026 tersebut, Mendagri Tito mengimbau agar kepala daerah menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan nobar Piala Dunia.

Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana, pengaturan lalu lintas, kebersihan, hingga dukungan teknis lainnya.

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Di surat tersebut tertulis juga agar kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan nobar dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.

"Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat," terang Mendagri.