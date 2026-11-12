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Terbukti Beri Suap Eks Ketua Ombudsman, Bos Toshida Divonis 1,5 Tahun Bui

Terbukti Beri Suap Eks Ketua Ombudsman, Bos Toshida Divonis 1,5 Tahun Bui
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Direktur PT Toshida Indonesia Laode Sinarwan Oda alias Alan dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

jpnn.com, JAKARTA - Terbukti memberikan suap kepada Ketua Ombudsman RI (ORI) periode 2026 Hery Susanto, Direktur PT Toshida Indonesia Laode Sinarwan Oda alias Alan divonis pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Alan terbukti memberikan suap senilai total Rp1,5 miliar terkait pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Menyatakan Terdakwa Laode Sinarwan Oda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

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Selain pidana penjara, Majelis Hakim turut menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 60 hari.

Dengan demikian, Alan terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim Ketua menyampaikan Alan terbukti memberikan uang Rp1,5 miliar terkait LHP Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar PNBP, yang dilakukan bersama-sama dengan Lukman Malanuang pada 2025.

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Adapun uang tersebut diserahkan Alan seluruhnya kepada Lukman, di mana sebanyak Rp875 juta diberikan Lukman kepada Hery, sementara sisanya disimpan oleh Lukman.

Pemberian uang dimaksud berkaitan dengan upaya agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman RI, mengatur LHP Ombudsman mengenai penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) PT Toshida Indonesia.

Direktur PT Toshida Indonesia divonis 1,5 tahun penjara terbukti beri suap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto.

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