Terbukti Berkualitas, Pertamax Turbo Jadi Andalan Pembalap Muda Nasional di Ajang Ini
jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Bahan bakar Pertamax Turbo digunakan para pembalap pada putaran ke-2 ajang Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 20-21 Juni.
Aktivitas sibuk dan padat terlihat sejak pagi hari.
Booth modular pengisian Pertamax Turbo selalu penuh terisi oleh para mekanik atau teknisi yang mengantre secara rapi untuk mengisi bahan bakar sebelum memulai sesi latihan, kualifikasi ataupun kompetisi.
Menggunakan tempat khusus dan berstandar, segenap kru menuangkan bahan bakar ke setiap motor pembalap sesuai dengan kebutuhan.
Pertamax Turbo merupakan bahan bakar produk Pertamina dengan angka oktan (Research Octane Number/RON) 98.
Bahan bakar ini mampu menghasilkan pembakaran lebih sempurna, tenaga yang stabil, serta performa mesin yang maksimal.
Keandalan Pertamax Turbo pada balapan dirasakan Resky Yusuf Hermawan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta.
“Menggunakan Pertamax Turbo selama balapan, motor sama sekali tidak ada masalah, performa motor tetap enak digunakan dan tarikan gas lebih responsive dan bertenaga,” ujarnya.
Kehadiran Pertamax Turbo di ajang Pertamina MRS 2026 merupakan salah satu komitmen Pertamina untuk membuktikan kualitas produknya
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