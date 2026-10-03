Terbukti Jaga Kualitas Layanan, BRI Insurance Meraih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) meraih penghargaan Trusted & Popular Brand 2026 untuk kategori Asuransi Umum dalam ajang Disway Awards 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap merek yang memperoleh tingkat popularitas dan kepercayaan masyarakat berdasarkan hasil riset dalam rangkaian penyelenggaraan Disway Awards 2026 pada 29 September 2026 di JW Marriott Hotel Jakarta.



Penyelenggaraan award ini tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi mengedepankan hasil riset objektif dan aspirasi publik sebagai bagian dari dasar penilaian.

Riset yang dilakukan menggunakan pendekatan Top of Mind Awareness dengan metode Multistage Area Random Sampling. Responden diminta menyebutkan merek yang pertama kali terlintas dalam pikiran ketika kategori produk atau industri tertentu disebutkan.



Riset dari Disway National Network dan Infovesta Utama atas penghargaan ini dilakukan pada periode Juli–Agustus 2026 di 20 kota besar di Indonesia, dan melibatkan 20.000 responden berusia 17–60 tahun menggunakan metode Multistage Area Random Sampling dengan parameter Top of Mind Awareness.

Salah satu indikator yang digunakan adalah Top of Mind Awareness, yang mengukur sejauh mana suatu merek menjadi pilihan pertama yang muncul dalam benak konsumen pada kategori tertentu.

Berdasarkan metodologi yang dipublikasikan penyelenggara, penghargaan diberikan kepada merek dengan tingkat keterpilihan publik di atas 70 persen pada kategorinya.



Pada kategori Asuransi Umum, BRI Insurance menjadi salah satu penerima penghargaan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas tingkat keterpilihan merek berdasarkan hasil riset yang dilakukan dalam rangkaian Disway Awards 2026.



Dalam rangkaian acara tersebut, Founder Disway National Network Dahlan Iskan menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan sebuah penghargaan.



“Sebuah penghargaan harus murni merupakan apresiasi atas prestasi yang kredibel dan tidak boleh diperjualbelikan,” ujar Dahlan Iskan, Founder Disway National Network.

Pesan mengenai pentingnya kepercayaan juga disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital RI Molly Prabawaty.

Baca Juga: Ini Info soal Mbak Misri Puspita di Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi

Dia menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan data konsumen.

“Data pelanggan bukan sekadar aset bisnis, data merupakan amanah yang dipercayakan masyarakat kepada perusahaan,” ujar Molly Prabawaty.



Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kualitas layanan dan perlindungan yang diberikan.



“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi BRI Insurance sekaligus dorongan untuk terus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, menghadirkan solusi perlindungan yang relevan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah,” ujar Budi Legowo.



Bagi BRI Insurance, penghargaan Trusted & Popular Brand 2026 menjadi apresiasi atas upaya perusahaan dalam membangun hubungan dengan masyarakat melalui produk, layanan, dan komunikasi yang relevan.