Terbukti Lakukan Tindak Pidana Fidusia, Konsumen FIFGROUP Cabang Bungur Divonis 8 Bulan Penjara

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda Rp 37,5 juta kepada seorang konsumen FIFGROUP Cabang Bungur, Yopi Rara, setelah terbukti melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia secara ilegal.

Dalam amar putusan perkara Nomor 293/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Terdakwa terbukti mengalihkan satu unit sepeda motor Honda Scoopy kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Federal International Finance (FIFGROUP) selaku penerima fidusia.

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Selain hukuman kurungan selama delapan bulan, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp37.573.000.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 37 hari.

Kasus hukum ini bermula pada September 2024 saat terdakwa mengajukan pembiayaan satu unit sepeda motor dengan tenor 32 bulan dan kewajiban angsuran sebesar Rp1.220.000 per bulan.

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Namun, memasuki angsuran kedua, terdakwa mulai mangkir dari kewajibannya dan tidak menunjukkan iktikad baik saat dilakukan penagihan.

Dalam proses investigasi lapangan oleh Tim Collection Field FIFGROUP Cabang Bungur, ditemukan fakta bahwa kendaraan tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga bernama Taufik Hidayat.