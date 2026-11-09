Tercatat Indonesia Sudah 2 Tahun Tidak Impor Beras

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia memasuki tahun kedua tanpa impor beras.

Padahal, kata Amran, saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan dan energi global serta tekanan geopolitik.

"Alhamdulillah di saat pangan dunia tidak menggembirakan, tidak baik-baik saja, Indonesia masuk tahun kedua tidak impor beras," kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/11).

Amran menegaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui koordinasi lintas sektor meski aktivitas berlangsung pada hari libur, karena menjaga kecukupan pangan bagi 286 juta penduduk menjadi prioritas utama.

"Hari Minggu kami rapat, subuh pula. Jadi tidak ada tanggal merah bagi Kementerian Pertanian menjaga pangan Indonesia," ujarnya.

Amran mengatakan dirinya baru kembali dari Beijing setelah bertemu Menteri Pertanian China untuk membahas peluang kerja sama memperkuat sektor pangan menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.

Menurut dia, kondisi pangan dunia masih menghadapi tekanan akibat krisis pangan, energi, serta meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengganggu distribusi logistik dan perdagangan komoditas berbagai negara.

Amran mengungkapkan China saat ini masih mengimpor sekitar 6 juta ton pangan, sementara puluhan negara memilih menahan stok domestik sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian pasokan global.