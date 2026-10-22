Terdakwa Kera

jpnn.com - Bersejarah: mati lampu adalah perbuatan pidana. Itu di Batam, Indonesia. Akibat mati listrik total di sana 12 Oktober lalu, polisi setempat menetapkan empat orang jadi tersangka: tiga orang dari PLN, satu orang dari pihak kontraktor.

Tiga orang itu kelihatannya bekerja di Gardu Induk Sei Harapan. Yakni GI yang berada di Sekupang, tidak jauh dari arah ke terminal fery kapal cepat menuju Singapura.

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GI Sei Harapan itu tiba-tiba bermasalah. Seekor kera berhasil masuk ke GI. Tentu loncat sana-sini. Terkenalah kabel bertegangan tinggi. Terjadilah korslet. Listrik sepulau Batam dan Bintan padam. Total. Serentak.

Itu pukul 06.00 lebih sedikit. Hari Senin. Semua orang sedang siap berangkat kerja di hari pertama minggu itu. Sebagian sedang mandi pagi. Kehidupan ekonomi pun seperti berhenti. Batam terlalu penting bagi ekonomi Indonesia. Pun bagi harga diri bangsa. Utamanya di mata tetangga di seberang mata: Singapura. Beli Kalender

Dirut PLN langsung diberhentikan –meski listrik di Batam adalah tanggung jawab dirut dan para direktur PT PLN di Batam. Tapi itu memang anak perusahaan PLN –meski konon PLN Pusat tidak punya kuasa mutlak pun untuk sekadar mengangkat direksi anak perusahaan yang itu.

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Mengapa monyet bisa masuk GI? Di situlah polisi menganggap terjadi keteledoran petugasnya. Polisi menyinggung kenapa pagarnya tidak dialiri listrik sehingga monyet yang berusaha masuk GI sudah tewas ketika masih di pagar.

Saya agak ragu benarkah polisi mengatakan itu –seperti ditulis banyak media. Kan tidak ada kebijakan agar pagar GI harus dialiri listrik. Itu sangat membahayakan kera –ups manusia.