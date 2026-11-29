jpnn.com, JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti tuntutan sembilan bulan penjara bagi Murdo Krismanto Putro, terdakwa kasus kepemilikan senjata api laras panjang ilegal dan 40 butir peluru di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Anggota Komjak RI Nurokhman mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi mengenai tuntutan yang menjadi perhatian publik tersebut. Komjak juga akan memantau jalannya penanganan perkara.

"Informasinya akan kami segera tindaklanjuti informasi tersebut," kata Nurokhman saat dikonfirmasi, Sabtu (28/11).

Namun, ia menegaskan Komisi Kejaksaan belum bisa langsung memberikan penilaian terhadap tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum tersebut. Menurut dia, penilaian harus dilakukan setelah melewati proses dan tahapan yang berlaku.

"Tentunya penilaian setelah proses dan tahapan yang harus dilalui," ujarnya.

Sebelum tuntutan dibacakan di persidangan, kata dia, jaksa harus melalui prosedur internal termasuk penyusunan rencana tuntutan atau rentut dan jenjang persetujuannya.

"Sebelum tuntutan dibacakan di persidangan ada SOP-nya. Mulai dari rencana tuntutan sampai di jenjang mana rentut tersebut," jelas dia.

Untuk itu, Nurokhman menekankan Komjak akan melakukan pemantauan terhadap perkara yang menyeret Murdo Krismanto di PN Surakarta tersebut.