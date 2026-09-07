Terdampak Bandara Ditutup Imbas Abu Vulkanis Anak Krakatau, Audi Marissa Curhat Begini
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah selebritas ikut terdampak penutupan bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Diketahui, sejumlah penerbangan menuju dan dari Jakarta dibatalkan karena erupsi Gunung Anak Krakatau.
Salah satu artis yang terdampak adalah Audi Marissa.
Dia menceritakan bahwa penerbangannya ke Jakarta yang dijadwalkan pada Minggu (6/9) dibatalkan.
Hal itu diungkapkan oleh perempuan 31 tahun itu melalui akunnya di Instagram.
Dalam Instagram storynya, dia membagikan gambar tangkap layar panggilan video atau video call dirinya dengan sang putra, Anzel.
Audi Marissa menuliskan percakapan singkatnya dengan sang anak dalam panggilan videonya tersebut, sebagai keterangan foto.
"Anzel: mama kapan pulangnya? Hari ini terbang, kan?" tulis Audi Marissa melalui akunnya di Instagram, Minggu (6/9).
Aktris Audi Marissa mengungkapkan bahwa penerbangannya ke Jakarta yang dijadwalkan pada Minggu (6/9) dibatalkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tindakan Pertama Ketika Sebaran Abu Vulkanis Masuk ke Ruang Mesin Mobil
- Erupsi Gunung Anak Krakatau, PMI Banten Bagikan 100 Ribu Masker
- Update NOTAM: Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Diperpanjang Hingga 23.59 WIB
- Pemerintah Diminta Perhatikan Kebutuhkan Warga Terdampak Erupsi Anak Krakatau
- Cerita Denny Sumargo Setelah Jadwal Penerbangan Dibatalkan Akibat Erupsi Anak Krakatau
- Abu Gunung Anak Krakatau Membuat Bandara Husein Sastranegara Tutup