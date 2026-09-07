Terdampak Bandara Ditutup Imbas Abu Vulkanis Anak Krakatau, Audi Marissa Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah selebritas ikut terdampak penutupan bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Diketahui, sejumlah penerbangan menuju dan dari Jakarta dibatalkan karena erupsi Gunung Anak Krakatau.

Salah satu artis yang terdampak adalah Audi Marissa.

Dia menceritakan bahwa penerbangannya ke Jakarta yang dijadwalkan pada Minggu (6/9) dibatalkan.

Hal itu diungkapkan oleh perempuan 31 tahun itu melalui akunnya di Instagram.

Dalam Instagram storynya, dia membagikan gambar tangkap layar panggilan video atau video call dirinya dengan sang putra, Anzel.

Audi Marissa menuliskan percakapan singkatnya dengan sang anak dalam panggilan videonya tersebut, sebagai keterangan foto.

"Anzel: mama kapan pulangnya? Hari ini terbang, kan?" tulis Audi Marissa melalui akunnya di Instagram, Minggu (6/9).