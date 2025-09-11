menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Terdampak Banjir Bali, Nana Mirdad Menangis Makam Anjingnya Terseret Arus

Terdampak Banjir Bali, Nana Mirdad Menangis Makam Anjingnya Terseret Arus

Terdampak Banjir Bali, Nana Mirdad Menangis Makam Anjingnya Terseret Arus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nana Mirdad. Foto: Instagram/nanamirdad_

jpnn.com, BALI - Aktris Nana Mirdad menjadi salah satu korban yang terdampak bencana banjir bandang Bali. 

Melalui akunnya di Instagram, Nana mengungkapkan kesedihan karena kondisi banjir bandang yang membuat aktivitas di Bali lumpuh.

Dia menyatakan Bencana ini telah menyebabkan gangguan signifikan pada aktivitas masyarakat dan infrastruktur.

Baca Juga:

"Sedih banget dengar kondisi Bali yang lumpuh karena banjir di mana-mana," kata Nana Mirdad, dikutip Kamis (11/9).

Nana juga menceritakan dirinya telah menerima banyak pesan dari teman-temannya, sejak pagi buta.

Menurut Nana, ada banyak orang yang menanyakan keadaan rumahnya, mengingat lokasi tempat tinggalnya yang berada di pinggir sungai, dan rentan terhadap luapan air.

Baca Juga:

Beruntungnya, rumah pribadi Nana Mirdad tidak mengalami kerusakan parah akibat naiknya debit air sungai.

Air sungai memang sempat meluap, namun tidak sampai masuk ke dalam area huniannya.

Terdampak banjir bandang Bali, Aktris Nana Mirdad menangis karena makam anjing peliharaan terseret arus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI