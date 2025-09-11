Terdampak Banjir Bali, Nana Mirdad Menangis Makam Anjingnya Terseret Arus
jpnn.com, BALI - Aktris Nana Mirdad menjadi salah satu korban yang terdampak bencana banjir bandang Bali.
Melalui akunnya di Instagram, Nana mengungkapkan kesedihan karena kondisi banjir bandang yang membuat aktivitas di Bali lumpuh.
Dia menyatakan Bencana ini telah menyebabkan gangguan signifikan pada aktivitas masyarakat dan infrastruktur.
"Sedih banget dengar kondisi Bali yang lumpuh karena banjir di mana-mana," kata Nana Mirdad, dikutip Kamis (11/9).
Nana juga menceritakan dirinya telah menerima banyak pesan dari teman-temannya, sejak pagi buta.
Menurut Nana, ada banyak orang yang menanyakan keadaan rumahnya, mengingat lokasi tempat tinggalnya yang berada di pinggir sungai, dan rentan terhadap luapan air.
Beruntungnya, rumah pribadi Nana Mirdad tidak mengalami kerusakan parah akibat naiknya debit air sungai.
Air sungai memang sempat meluap, namun tidak sampai masuk ke dalam area huniannya.
Terdampak banjir bandang Bali, Aktris Nana Mirdad menangis karena makam anjing peliharaan terseret arus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Banjir di Bali dan Tanah Longsor di NTT Sudah Menewaskan Setidaknya Belasan Orang
- Nana Mirdad Ungkap Kondisi Rumah di Bali Setelah Banjir
- Eddy Soeparno Berduka atas Musibah Banjir di Bali: Dampak Krisis Iklim Makin Nyata
- Bali Banjir, 9 Orang Meninggal, Darurat Satu Minggu
- Denpasar dan Badung Dilanda Banjir, Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Termasuk Wisatawan
- 4 Korban Banjir di Nagekeo NTT Belum Ditemukan