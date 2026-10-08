Terdampak Kabut Asap, Sejumlah Pesawat RTB dan Divert di Bandara SMB II
jpnn.com, PALEMBANG - Jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang berada di bawah batas minimal penerbangan berdampak pada puluhan penerbangan, Kamis (8/10/2026).
Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat 17 penerbangan keberangkatan dan 13 penerbangan kedatangan terdampak kondisi tersebut.
Sejumlah penerbangan bahkan harus kembali ke bandara asal atau Return to Base (RTB), sementara lainnya dialihkan ke bandara lain (divert).
Berdasarkan pembaruan Branch Communication & CSR Bandara Internasional SMB II Palembang, gangguan operasional mulai tercatat sejak pukul 07.00 WIB dan terus berkembang hingga pukul 15.00 WIB.
Pada pukul 13.00 WIB, sebanyak delapan penerbangan keberangkatan dan tujuh penerbangan kedatangan masih berstatus stand by.
Untuk keberangkatan, penerbangan yang terdampak yakni Super Air Jet IU 921 rute Palembang-Jakarta, Super Air Jet IU 302 rute
Palembang-Pangkalpinang, Garuda Indonesia GA 101 Palembang-Jakarta.
Super Air Jet IU 964 Palembang-Medan, Citilink QG 987 Palembang-Jakarta, Garuda Indonesia GA 107 Palembang-Jakarta, Citilink QG 981 Palembang-Jakarta, dan Super Air Jet IU 923 Palembang-Jakarta.
Sebanyak 30 penerbangan di Bandara SMB II Palembang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
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