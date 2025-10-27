menu
Terduga Maling Tewas Dihakimi Massa di Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan

Terduga Maling Tewas Dihakimi Massa di Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan

Terduga Maling Tewas Dihakimi Massa di Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pengeroyokan. Ilustrator JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pemuda berinisial SWR (19) tewas setelah menjadi korban amuk massa lantaran diduga hendak melakukan pencurian.

Aksi brutal massa itu terjadi di Jalan Duyung, Gang Al Manar, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Korban sempat diamankan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya, korban pertama kali diamankan warga sekitar pukul 01.45 WIB pekan lalu.

“Pelaku awalnya diamankan warga dan diduga mengalami penganiayaan oleh massa. Saat kami tiba, yang bersangkutan masih hidup dan bisa diajak berkomunikasi,” jelas Bery, Senin (27/10).

Setelah diamankan di Polsek Bukit Raya, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkarasekitar pukul 03.00 WIB karena luka di sekujur tubuhnya.

“Setibanya di rumah sakit, pelaku masih bernapas dan dalam penanganan medis. Namun sekitar dua jam kemudian, pihak rumah sakit menyatakan pelaku meninggal dunia,” tambahnya.

