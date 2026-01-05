menu
Terduga Pelaku Curanmor Naik ke Genteng Rumah, Viral di Medsos
Tangkapan layar video viral di medsos yang memperlihatkan seorang pria nekat naik ke atas genteng rumah warga di Jalan Pancoran Barat VIII, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Pancoran

jpnn.com - JAKARTA - Polisi berhasil menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang berupaya kabur dengan menaiki genteng rumah warga di Jalan Pancoran Barat VIII, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, saat ditangkap, terduga pelaku curanmor dalam kondisi mabuk.

"Diduga pelaku kejahatan, kami amankan dalam kondisi mabuk," ujar Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/1).

Dia mengatakan pria tersebut diduga melakukan kejahatan dan ketahuan oleh warga sehingga ketakutan, lalu mencari tempat persembunyian.

Bahkan, pria itu juga diduga dalam pengaruh minuman keras sehingga melakukan hal nekat dengan cara menaiki genteng rumah warga.

Akibat kejadian tersebut, rumah warga mengalami kerusakan.

"Mabuk seperti tidak sadarkan diri, manjat di rumah orang," ujar Mansur.

Atas perbuatannya, keluarga pria yang diduga sebagai pelaku itu sepakat untuk mengganti kerusakan rumah korban.

Seorang pria terduga pelaku curanmor nekat naik ke genteng rumah warga saat dikejar massa.

