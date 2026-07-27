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Terduga Pelaku Maling Ayam Tewas Dikeroyok di Tabanan, Dudung Mengecam

Terduga Pelaku Maling Ayam Tewas Dikeroyok di Tabanan, Dudung Mengecam
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Kepala Staf Kepresiden (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman saat di kunjungan ke Bandung, Kamis (25/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengecam tindakan main hakim sendiri dalam kasus tewasnya terduga maling ayam di Kabupaten Tabanan, Bali dan berharap peristiwa serupa tidak terulang.

Dudung menyebut kematian seorang warga yang diduga melakukan pencurian ayam akibat diamuk massa merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian bersama.

"Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam, sekaligus mengecam tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak menghapus haknya untuk memperoleh proses hukum yang adil," kata dia, Minggu (26/7/2026).

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Menurut Dudung, tidak ada tindakan yang dapat membenarkan penghilangan nyawa di luar proses hukum karena setiap dugaan tindak pidana harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dia mendorong kepolisian memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum tindakan main hakim sendiri, di samping terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan.

Selain itu, Dudung mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas berperan aktif membangun budaya damai serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

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Dudung juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara adalah sama dan setara di depan hukum. Karena itu, mari kembali kepada prinsip itu," ujarnya.

Kepala KSP Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengecam tindakan main hakim sendiri dalam kasus tewasnya terduga maling ayam di Kabupaten Tabanan.

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