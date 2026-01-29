Terduga Pelaku Pembunuhan Janda di Ponorogo Terdeteksi di Yogyakarta

jpnn.com - Personel Polres Ponorogo terus menelusuri keberadaan terduga pelaku pembunuhan seorang janda di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Terduga pelaku diduga melarikan diri ke wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyebut penyelidikan mengarah ke wilayah Gunungkidul setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait seorang remaja yang sempat menitipkan sejumlah barang kepada warga setempat.

"Kami memperoleh informasi keberadaan terakhir terduga pelaku di wilayah Gunungkidul," kata AKP Imam Mujali.

Menurut dia, berdasarkan keterangan warga di sekitar kawasan Watusigar, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul, terduga pelaku sempat menitipkan sepeda motor dan beberapa barang pribadi kepada seorang warga sebelum meninggalkan lokasi.

Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut, antara lain satu unit sepeda motor, senjata tajam, kapak, serta kunci gembok rumah korban.

"Barang-barang tersebut sudah kami amankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.