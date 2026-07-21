Terduga Pelaku Perundungan di PIS Kelapa Gading Dikabarkan Pindah Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan perundungan yang sempat menjadi perhatian publik di Penabur Intercultural School (PIS) Kelapa Gading memasuki babak baru.

Siswa berinisial EJH dipastikan telah resmi keluar dari sekolah tersebut melalui proses mutasi menjelang dimulainya tahun ajaran baru.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Sekolah PIS Kelapa Gading Mahadewi A. Puspitaningtyas dalam pertemuan bersama orang tua siswa pada Sabtu (18/7/2026).

Dalam pertemuan itu, pihak sekolah menyatakan proses mutasi EJH telah selesai sehingga yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai siswa PIS Kelapa Gading.

Nama EJH sebelumnya menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan dugaan kasus perundungan di lingkungan sekolah.

Pada Desember 2025, EJH diketahui sempat dikembalikan kepada orang tuanya untuk kedua kalinya dan kemudian mengikuti kegiatan belajar dengan pengaturan khusus.

Kasus tersebut juga memicu penolakan dari sejumlah orang tua siswa yang meminta agar anak-anak mereka tidak ditempatkan di kelas yang sama dengan EJH. Polemik itu kemudian berkembang hingga menjadi perhatian publik.

Sejumlah wali murid sebelumnya menggelar aksi protes dengan mengirimkan puluhan karangan bunga ke sekolah.