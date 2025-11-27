Terduga Pembunuh Ibu dan Anak di Nganjuk Ditangkap, Motifnya
jpnn.com - Personel Polres Nganjuk, Jawa Timur, menangkap terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di indekos kawasan Jalan Mongonsidi, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk.
Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso menyebut terduga pelaku diamankan tak lama setelah kejadian.
"Begitu informasi kami terima, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, dalam waktu singkat terduga pelaku sudah diamankan di rumahnya," kata dia, Rabu (26/11/2025).
Dia menyebut penyidik masih melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh proses berjalan profesional.
Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan pelaku yang ditangkap berinisial DS (30), warga Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
Saat ini terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami motif utama dari aksi yang dilakukan.
Polisi juga menelusuri hubungan antara terduga pelaku dengan korban. Dari keterangan sementara ada masalah sakit hati.
"Motif awal yang kami dapatkan mengarah pada sakit hati. Tim masih mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi-saksi, dan memperjelas hubungan antara terduga pelaku dan para korban," ujarnya.
Personel Polres Nganjuk telah menangkap terduga pembunuh ibu dan anak di sebuah indekos. Pembunuhan disertai pembakaran itu sempat viral.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Motif Pembunuhan Mayat Terbungkus Plastik Terungkap, Pelaku Tak Terima Diludahi
- Polisi Bekuk Pelaku Penganiayaan Petani di Arisan Gading
- 2 dari 4 Pembunuh Sopir Truk Asal Lampung Diringkus
- Balita di Bandung Tewas Penuh Luka, Ibu Tiri Diperiksa Intensif Polisi
- Cekcok gegara Lampu Sen, Warga Bandung Tewas Dibacok di Bundaran Pasar Kordon
- Pelaku Penusukan di Jakarta Pusat Ditangkap di Bogor, Ini Orangnya