Terduga Provokator Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi
jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang terduga provokator penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Alfian Nurrizal seperti dilansir Antara.
"Provokator penjarahan rumah Uya Kuya sudah diamankan," kata Kombes Pol Alfian Nurrizal.
Akan tetapi, pihak kepolisian belum mengungkap identitas provokator penjarahan rumah Uya Kuya.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengatakan, terduga provokator ditangkap karena menyebarkan ajakan di media sosial.
"Reskrim Jakarta Timur amankan satu terduga provokator melalui media sosial di wilayah Depok. Pelaku lain masih diburu," jelas AKBP Dicky Fertoffan.
Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua unit telepon genggam yang digunakan untuk mengoperasikan akun TikTok.
Adapun barang bukti tersebut masih diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Timur.
Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang terduga provokator penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar Terbaru Soal Nasib Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni di DPR
- 3 Berita Artis Terheboh: Rhoma Irama Jadi Khatib, Uya Kuya Urus Mental Keluarga
- Warga Kembalikan Barang Jarahan Milik Ahmad Sahroni
- Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Berdoa, Uya Kuya Maafkan Penjarah
- Mertua Ada di Rumah Saat Penjarahan Terjadi, Uya Kuya Kini Fokus Urus Mental Keluarga