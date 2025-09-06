menu
Terduga Provokator Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

Terduga Provokator Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi
Uya Kuya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang terduga provokator penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Alfian Nurrizal seperti dilansir Antara.

"Provokator penjarahan rumah Uya Kuya sudah diamankan," kata Kombes Pol Alfian Nurrizal.

Akan tetapi, pihak kepolisian belum mengungkap identitas provokator penjarahan rumah Uya Kuya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengatakan, terduga provokator ditangkap karena menyebarkan ajakan di media sosial.

"Reskrim Jakarta Timur amankan satu terduga provokator melalui media sosial di wilayah Depok. Pelaku lain masih diburu," jelas AKBP Dicky Fertoffan.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua unit telepon genggam yang digunakan untuk mengoperasikan akun TikTok.

Adapun barang bukti tersebut masih diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Timur.

Sumber Antara
