Terekam CCTV, Bule Diduga Gasak Kosmetik Senilai Rp 1,5 Juta di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) alias bule bersama dua rekannya mencuri sejumlah produk kosmetik di sebuah toko di kawasan Plaju, Palembang, viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah toko kosmetik di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Palembang, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan rekaman kamera CCTV, ketiga orang tersebut diduga menjalankan aksi dengan berbagi peran.

Seorang pria mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara dua perempuan salah satunya diduga merupakan warga negara asing berambut pirang mengenakan topi mengambil sejumlah produk kosmetik.

Penjaga toko, Eka menerangkan saat itu pria tersebut terus mengajak dirinya dan rekan sesama penjaga berbicara sambil menunjukkan gambar produk yang ingin dibeli.

"Pria itu terus bertanya dan menunjukkan foto produk yang katanya sedang dicari, sehingga perhatian kami teralihkan," ungkap Eka, Senin (29/6/2026).

Di saat bersamaan, dua perempuan lainnya tampak berkeliling toko. Keduanya terlihat memilih, memegang, hingga mencium produk kosmetik seolah-olah hendak berbelanja. Namun, berdasarkan rekaman CCTV, sejumlah barang justru diduga dimasukkan ke dalam tas tanpa dibayar.

Menurut Eka, barang yang diduga diambil bukan hanya produk kosmetik bernilai mahal seperti bedak, tetapi juga beberapa deodoran.