Terekam CCTV, Pelaku Pencurian Rumah di Talang Jambe Ditangkap

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Aksi pencurian rumah di Jalan BPP, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Palembang yang terekam kamera pengawas (CCTV) akhirnya terungkap.

Dalam pengungkapan tersebut, Penyidik Subdit III Jatanras Polda Sumsel menangkap seorang pria berinisial M (45) yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Penangkapan terhadap M merupakan bagian dari Operasi Sikat I Musi 2026 yang digelar Polda Sumsel dalam rangka menanggulangi tindak kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curanmor), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta premanisme.

Kasus tersebut bermula dari laporan korban berinisial R (45) dengan Nomor: LP/B/387/X/2025/SPKT/POLDA SUMSEL pada 15 Oktober 2025.

Peristiwa diketahui pada Rabu, 15 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 WIB, saat korban berada di luar kota, asisten rumah tangga berinisial H menginformasikan bahwa rumah korban telah disatroni maling.

Pelaku merusak gembok pagar dan mencongkel jendela depan rumah sebelum masuk ke dalam bangunan.

Dari dalam rumah, pelaku mengambil dua unit televisi yang berada di kamar anak dan kamar utama lantai bawah serta empat hiasan keramik motif kembang dari lemari ruang tengah.

Aksi tersebut terekam kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Akibat pencurian itu, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp 10.500.000.