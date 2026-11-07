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Tergeser dari Puncak Klasemen, Persija Fokus Menang Lawan Persebaya

Tergeser dari Puncak Klasemen, Persija Fokus Menang Lawan Persebaya
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Pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman saat konferensi pers menjelang laga melawan Persebaya Surabaya, Jumat (6/11) di Jakarta International Stadium (JIS). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Witan Sulaeman tak memikirkan posisi sementara Persija Jakarta menjelang laga melawan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2026/27.

Persija untuk sementara tergusur dari puncak klasemen seusai Dewa United Banten dan Madura United meraih kemenangan.

Tim berjuluk Anak Dewa itu untuk sementara merebut posisi pertama seusai menang dengan skor 2-1 atas PSIM Yogyakarta.

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Kemenangan yang diraih Madura United melawan Arema FC dengan skor 3-0 juga membuat Laskar Sape Kerrab berada di posisi kedua dan menggeser Persija ke posisi ketiga.

Bagi Witan sebagai pemain dirinya hanya fokus mempersiapkan diri menatap laga melawan Persebaya.

Pemain kelahiran 8 Oktober 2001 itu enggan memikirkan hasil tim lain dan lebih ingin mencurahkan tenaga serta pikiran menghadapi laga klasik tersebut.

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"Dari pada memikirkan tim lain, lebih baik kami fokus kepada tim sendiri," ujar Witan.

Pemilik 49 caps di Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa peluang Persija untuk kembali ke puncak klasemen bergantung kepada usaha dan kerja keras seluruh pemain.

Pesepak bola Witan Sulaeman tak memikirkan posisi sementara Persija Jakarta menjelang laga melawan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2026/27

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