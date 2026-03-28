Terharu Banyak Peziarah, Harry Kiss Lakukan Ini di Makam Vidi Aldiano
jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang penyanyi Vidi Aldiano, Harry Kiss, mengaku terharu melihat banyaknya peziarah yang datang ke makam putranya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Ramainya peziarah yang datang hampir setiap hari mendorong keluarga untuk meningkatkan kenyamanan di area makam.
Sebagai langkah awal, Harry berinisiatif menanam pohon peneduh di sekitar makam agar peziarah dapat berdoa dengan lebih nyaman.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, dia berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, serta pihak Dinas Pemakaman.
Penanaman pohon kemudian difasilitasi dengan menanam lima pohon ketapang di sekitar area makam.
“Ada lima pohon ketapang peneduh ditanam di sekitar makam Vidi agar peziarah lebih teduh dan nyaman saat berdoa,” ujar Harry dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya banyak peziarah yang harus menghadapi terik matahari saat berziarah tanpa perlindungan yang memadai.
“Selama ini kalau saya datang bawa payung, tapi banyak peziarah yang tidak siap. Harapannya setelah ada pohon ini jadi lebih nyaman,” tambahnya.
Pengusaha Harry Kiss terharu banyak peziarah mendatangi makan Vidi Aldiano, lalu lakukan ini.
