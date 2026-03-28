menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Terharu Banyak Peziarah, Harry Kiss Lakukan Ini di Makam Vidi Aldiano

Terharu Banyak Peziarah, Harry Kiss Lakukan Ini di Makam Vidi Aldiano

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Makam Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang penyanyi Vidi Aldiano, Harry Kiss, mengaku terharu melihat banyaknya peziarah yang datang ke makam putranya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Ramainya peziarah yang datang hampir setiap hari mendorong keluarga untuk meningkatkan kenyamanan di area makam.

Sebagai langkah awal, Harry berinisiatif menanam pohon peneduh di sekitar makam agar peziarah dapat berdoa dengan lebih nyaman.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, dia berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, serta pihak Dinas Pemakaman.

Penanaman pohon kemudian difasilitasi dengan menanam lima pohon ketapang di sekitar area makam.

“Ada lima pohon ketapang peneduh ditanam di sekitar makam Vidi agar peziarah lebih teduh dan nyaman saat berdoa,” ujar Harry dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya banyak peziarah yang harus menghadapi terik matahari saat berziarah tanpa perlindungan yang memadai.

“Selama ini kalau saya datang bawa payung, tapi banyak peziarah yang tidak siap. Harapannya setelah ada pohon ini jadi lebih nyaman,” tambahnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI