jpnn.com - KETULUSAN Rizky Farizal (24), pemuda yang nekat menyelamatkan bocah perempuan berusia enam tahun dari derasnya arus drainase di Palembang mendapat perhatian langsung dari Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolda Sumsel memberikan hadiah umrah kepada Rizky.

Laporan Cuci Hati, Palembang

Namun, di luar dugaan, pemuda tersebut justru memilih memberikan kesempatan berangkat ke tanah suci kepada sang nenek.

Keputusan itu disampaikan Rizky saat bertemu langsung dengan Kapolda Sumsel.

Ia mengaku sudah berusia 19 tahun tinggal bersama neneknya dan mengetahui keinginan sang nenek untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji yang selama ini belum kesampaian karena terkendala biaya.

Mendengar keinginan tersebut, Rizky memilih agar hadiah umrah yang diberikan Kapolda bisa dinikmati oleh nenek tercintanya.