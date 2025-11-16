Terharu Lihat Boiyen Menikah, Rafael Tan Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rafael Tan mengaku terharu melihat Boiyen akhirnya melabuhkan cintanya dalam mahligai pernikahan dengan kekasih hatinya, Rully Anggi Akbar.

Itu mengingat dirinya dan Boiyen pernah kerja bareng selama beberapa tahun, sehingga kerap bertukar cerita, terutama soal pasangan.

Kini, melihat pemilik nama Yeni Rahmawati itu sudah menemukan tambatan hatinya dan berlabuh di pelaminan, Rafael Tan pun ikut merasa senang.

"Terharu banget karena waktu itu sempat kami kerja bareng hampir 2 tahun, bareng-bareng ketemu tiap hari, siaran bareng sama Boyen, curhat-curhat soal pasangan juga, Boyen curhat pasangan ke aku, aku juga curhat pasangan ke Boyen, dan akhirnya sekarang bisa lihat Boyen sudah bahagia sama seseorang, jadi happy banget," ujar Rafael Tan di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu (15/11).

Meski begitu, dia mengakui dirinya cukup terkejut ketika mendapat undangan pernikahan dari Boiyen.

Sebab Rafael Tan sudah lama tak bertemu dan tak bertukar kabar dengan Boiyen.

"Dapat undangan beberapa hari yang lalu, kalau enggak salah. Makanya kayak kaget juga, enggak pernah dengar, karena sudah lama juga enggak pernah ketemu," tuturnya.

"Terus, terakhir juga syuting bareng juga Boyen enggak cerita apa-apa dan ternyata sekarang sudah, sudah mau nikah," sambungnya.