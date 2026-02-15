menu
Teriakan Pengunjung Picu Air Mancur, Wahana Terompet Viral Hadir di Water Fountain Batavia PIK

Teriakan Pengunjung Picu Air Mancur, Wahana Terompet Viral Hadir di Water Fountain Batavia PIK
Pengunjung di Water Fountain Batavia PIK (Pantai Indah Kapuk). Foto: PIK/ASG

jpnn.com - Wahana unik berbentuk terompet menjadi sorotan pengunjung Water Fountain Batavia PIK (Pantai Indah Kapuk).

Wahana ini memungkinkan pengunjung meluapkan teriakan, yang kemudian diterjemahkan menjadi semburan air mancur dengan ketinggian berbeda, tergantung seberapa keras suara yang dihasilkan.

Konsep interaktif tersebut menarik perhatian warga yang berkunjung ke kawasan Batavia PIK, terutama kalangan muda.

Selain menghadirkan sensasi pelepas emosi, wahana ini juga menjadi titik favorit pengunjung untuk berfoto dengan latar laut dan matahari terbenam.

Mahasiswa Universitas Tarumanagara Rizky Ananda mengaku tertarik mencoba wahana tersebut karena konsepnya tidak biasa.

"Awalnya cuma penasaran karena sering muncul di media sosial. Ternyata seru, teriak beneran bikin air mancurnya naik. Rasanya lega," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Dewi Lestari, karyawan swasta yang bekerja di kawasan Pantai Indah Kapuk.

Menurutnya, wahana tersebut cocok untuk melepas penat setelah bekerja.

Wahana unik berbentuk terompet menjadi sorotan pengunjung Water Fountain Batavia PIK (Pantai Indah Kapuk). Begini keseruannya.

