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Terima 539 Peserta Internship 2026, Pertamina Beri Pengalaman Kerja Bagi Talenta Muda

Terima 539 Peserta Internship 2026, Pertamina Beri Pengalaman Kerja Bagi Talenta Muda
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Acara onboarding Internship 2026 yang berlangsung di Gedung Pertamina WanitaPatra, Simprug, Jakarta pada Senin (10/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk mendukung peningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satunya dengan membuka akses bagi generasi muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja melalui pelaksanaan Internship Pertamina 2026.

VP Talent Development & Recruitment Pertamina Muhammad Aryomekka Firdaus mengatakan internship ini akan menjadi momentum penting bagi para peserta.

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Hal itu disampaikan Aryomekka pada acara onboarding Internship 2026 di Gedung Pertamina WanitaPatra, Simprug, Jakarta pada Senin (10/8).

Terima 539 Peserta Internship 2026, Pertamina Beri Pengalaman Kerja Bagi Talenta Muda

“Hari ini merupakan hari pertama teman-teman internship mulai bergabung di Pertamina Grup dengan melakukan penandatanganan kontrak kerja internship,” kata Aryomekka dalam keterangannya, Kamis (13/8).

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Menurut Aryomekka, program internship merupakan salah satu upaya Pertamina meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja.

Kesempatan tersebut dibuka secara terbuka melalui Pertamina Talent Candidate.

Pertamina membuka akses bagi generasi muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja melalui pelaksanaan Internship 2026

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