Terima Agunan dari Jhonlin Group, Bank Mandiri Dinilai Meminimalisasi Risiko Kredit

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerima agunan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) yang terafiliasi dengan Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam, terus digoreng di pasar saham.

Padahal, langkah itu lazim terjadi di kalangan pelaku bisnis, khususnya di dunia perbankan.

"Penggunaan saham sebagai jaminan, bukanlah praktik baru di dunia perbankan. Sangat lazim terjadi. Ingat, Bank Mandiri adalah bank pemerintah yang beraset besar. Perusahannya sudah terbuka, pastilah mengedepankan prinsip kehati-hatian," papar Gede Sandra analis dari InFast Bestari, Jakarta, Kamis (15/10).

Sebagai bank pelat merah yang bereputasi, Mandiri tentunya selalu berhati-hati.

Misalnya, rasio pinjaman terhadap nilai agunan (loan to value), pemantauan harga saham, serta kewajiban penambahan agunan jika jaminannya mengalami penurunan harga yang signifikan.

"Jadi isu itu saya lihat memang digoreng-goreng. Saya yakin umurnya enggak akan panjang karena tidak berbasiskan data," bebernya.

Fasilitas kredit dan transaksi gadai saham itu mengemuka bersamaan dengan rencana Haji Isam menuntaskan akuisisi 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Nilai akuisisinya ditaksir sekitar Rp26,1 triliun.

Sejauh ini, belum terungkap nilai kredit yang diguyur BMRI untuk penuntasan akuisisi BYAN oleh Haji Isam.