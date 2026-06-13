Terima Aliansi Lintas Agama, Menteri Jumhur Ungkap Agenda Pertaubatan Nasional Ekologis

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengadakan dialog dengan gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan BUMI), di Gedung Kementerian LH, Kuningan, Jakarta pada Jumat (12/6/2026).

Dalam audiensi tersebut, Menteri Jumhur didampingi oleh sekretaris kementerian, beserta beberapa staf khusus dan deputi. Sementara itu, rombongan Siaga Bumi dipimpin Prof. Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman kuat mengenai pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam mengatasi ancaman keruntuhan ekologis (ecological collapse).

Prof. Din Syamsuddin pada kesempatan itu menerangkan sejarah panjang Siaga Bumi yang didirikan sejak 2015 sebagai gerakan moral dari umat beragama.

Gerakan ini merupakan wujud nyata kolaborasi inklusif yang terdiri dari delapan unsur Inter-Religious Council (IRC) Indonesia, meliputi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Selain itu, ada pula representasi dari dunia akademik melalui kampus -kampus yang memiliki studi lingkungan di antaranya Universitas Nasional atau UNAS.

"Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah," kata Din Syamsuddin, dikutip dari siaran pers, Sabtu (13/6/2026).

Prof. Din menyebutkan program itu berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah.