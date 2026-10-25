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Terima Anugerah Santri Diplomat Inspiratif, Husnan Bey Fananie: Memikul Amanah Peradaban

Terima Anugerah Santri Diplomat Inspiratif, Husnan Bey Fananie: Memikul Amanah Peradaban
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Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, M.A., (Dubes RI untuk Azerbaijan periode 2016-2020,) saat menerima penghargaan kategori Santri Diplomat Inspiratif dalam ajang Anugerah Santri of The Year 2026 di Graha Jalapuspita, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026). Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi santri bukan sekadar identitas yang melekat selama menempuh pendidikan di pesantren, melainkan amanah yang harus dijaga sepanjang hayat.

Santri memiliki tanggung jawab untuk menjaga akhlak, memperluas pengetahuan, dan mengambil peran dalam membangun peradaban umat serta bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, M.A., (Dubes RI untuk Azerbaijan periode 2016-2020,) saat menerima penghargaan kategori Santri Diplomat Inspiratif dalam ajang Anugerah Santri of The Year 2026 di Graha Jalapuspita, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).

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Husnan dalam sambutannya menegaskan tanggung jawab seorang santri tidak berhenti setelah meninggalkan pesantren atau memasuki dunia profesi.

Justru, semakin luas ruang pengabdian yang dimiliki, semakin besar pula amanah yang harus dijalankan.

"Seorang santri akan terus menjadi santri hingga liang lahat. Bebannya akan terus bertambah karena ia membawa amanah dan harapan bagi peradaban umat Islam,” ungkapnya.

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Menurut Husnan, santri dan pesantren merupakan benteng pertahanan peradaban umat.

Oleh karena itu, santri harus mampu menjaga nilai-nilai pesantren sekaligus mengembangkan kapasitas intelektual agar dapat berkontribusi di tengah masyarakat.

Husnan Bey Fananie, Dubes RI untuk Azerbaijan periode 2016-2020 menerima penghargaan kategori Santri Diplomat Inspiratif dalam ajang Anugerah Santri 2026.

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