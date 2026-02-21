Terima Audiensi Idepreneurs, Gibran Bersedia Jadi Dewan Pelindung

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pelindung Idepreneurs.

Hal itu terungkap saat Idepreneurs melakukan audiensi dengan Wapres Gibran.

Sebagai simbol apresiasi, Ketua Umum Idepreneurs Vincent Witarsa menyematkan jaket bomber dan pin Idepreneurs kepada Wakil Presiden tersebut.

Pada diskusi itu Gibran meminta agar komunitas pengusaha muda terus peduli terhadap pergerakan ekonomi di lingkungan sekitar, meskipun mikro.

“Itu justru fundamental. Jangan berhenti membuka lapangan pekerjaan,” ujar Gibran.

Di sisi lain, Vincent menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wapres Gibran merangkul komunitas bisnis seperti Idepreneurs.

Baca Juga: Pengamat Sebut Teddy Punya Potensi Dipilih Prabowo Jadi Cawapres Ketimbang Gibran

Bagi Idepreneurs, pertemuan tersebut sebagai momen bersejarah dalam perjalanan organisasi yang telah berjalan selama satu dekade.

“Kami memulai dari titik yang sederhana dan kini diberi kesempatan berdiskusi serta bertukar pikiran langsung dengan Mas Wapres Gibran. Ini kebanggaan sekaligus pemacu semangat untuk terus berkarya nyata bagi Indonesia,” ujar Vincent.