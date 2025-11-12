Terima Audiensi PGRI Sumsel, Herman Deru Tekankan Pentingnya Inovasi di Dunia Pendidikan

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Pengurus PGRI Sumsel di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (11/11).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru secara resmi ditetapkan sebagai Pembina PGRI Provinsi Sumsel.

Gubernur Herman Deru menyampaikan terima kasih atas amanah tersebut dan menilai penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung profesi guru.

Herman Deru berkomitmen menjalankan peran pembina secara aktif.

"Guru saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga agen perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat," kata Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (12/11).

Oleh sebab itu, kata Herman Deru, sistem pendidikan yang adaptif dan inovatif perlu terus diperjuangkan bersama.

Dia menyampaikan PGRI perlu menjadi ruang kolaborasi dan pembinaan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Guru harus didorong untuk memiliki kreativitas, kepemimpinan, serta pemahaman teknologi pendidikan.