Terima Audiensi Putri Hijabinfluencer, PKB Minta Influencer Kedepankan Integritas

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima audiensi sebanyak 98 finalis ajang Putri Hijabinfluencer di Ruang Rapat Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pertemuan ini menjadi wadah dialog strategis guna membekali generasi muda perempuan dalam memanfaatkan platform digital secara bijak, aman, dan berdampak bagi ekonomi kreatif.

"Semua proses ini bukan hanya tentang menjadi pemenang kompetisi. Lebih jauh, kalian dipersiapkan untuk menjadi Putri Influencer Profesional yang mampu menginspirasi,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Arzeti Bilbina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Ajang Putri Hijab Influencer sendiri digelar rutin setiap tahun untuk menjaring muslimah muda agar berani memberikan pengaruh baik di publik.

Pada gelaran tahun ini ajang Putri Hijabinfluencer diikuti 2.500 peserta dari 22 Provinsi se-Indonesia. Setelah melalui seleksi ketat baik dari sisi intelektualitas, mental, hingga fisik terpilih 98 finalis.

Mereka mengikuti berbagai pelatihan lanjutan mulai dari pembuatan konten media sosial, manner, hingga pemahaman regulasi komunikasi publik.

Arzeti menekankan pentingnya tanggung jawab moral para content creator saat menerima tawaran promosi (endorsement) produk kesehatan, kosmetik, hingga makanan olahan.

Para influencer diwajibkan menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta memastikan izin BPOM guna melindungi konsumen dari bahaya barang ilegal.