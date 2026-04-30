Terima Barang Rampasan Negara, Gubernur Anwar Hafid Berterima Kasih kepada KPK
jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memercayakan aset barang rampasan negara kepada Pemprov Sulteng.
Aset barang rampasan yang diserahkan KPK ke Pemprov Sulteng itu berupa sebidang tanah seluas 1.335 meter persegi di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, dengan nilai Rp 204.205.000.
Gubernur Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Rabu (29/4/2026), menyampaikan apresiasi atas penyerahan aset tersebut kepada Pemprov Sulteng.
Anwar mengatakan langkah itu mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
"Tentunya kami berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan barang rampasan negara kepada kami. Letaknya yang strategis tentu akan sangat bermanfaat bagi sarana prasarana pemerintah provinsi," ujarnya.
Penyerahan aset tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Rabu pagi.
Menurut Anwar Hafid, tanah yang diterima tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.
Dia menyebut pemerintah daerah akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sulawesi Tengah.
- Kasus Bupati Pekalongan, KPK Periksa Anggota DPR Ashraff Abu
- KPK Periksa Wiraswasta Ferry Frits dalam Kasus Korupsi Cukai
- Gubernur Anwar Hafid Terima Hibah Barang Rampasan Negara dari KPK
- KPK Mendalami Peran Pemodal Politik Bupati Ponorogo
- KPK Periksa Pengusaha Billy Beras dalam Kasus Korupsi DJKA
- MAKI Minta KPK Segera Tahan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI