Terima Delegasi Swedia, Pertamina Paparkan Strategi Transformasi dan Digitalisasi

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina memaparkan strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, dan keberlanjutan melalui Dual Growth Strategy.

Upaya tersebut menempatkan penguatan bisnis eksisting atau legacy business, dan pengembangan bisnis rendah karbon sebagai dua pilar yang berjalan secara bersamaan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, sekaligus agenda transisi energi.

Hal ini disampaikan pada saat menerima kunjungan delegasi Swedia di Pertamina Digital Hub, Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Lawatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan dan membuka peluang kolaborasi antara Indonesia dan Swedia, khususnya dalam bidang keberlanjutan, transisi energi, inovasi teknologi, serta transformasi digital.

Senior Vice President (SVP) Business Sustainability Pertamina Wenny Ipmawan menyampaikan posisi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan keberlanjutan.

Menurut Wenny, transisi energi tidak semestinya dipandang sebagai pilihan antara mempertahankan bisnis energi konvensional dan beralih sepenuhnya ke bisnis hijau, melainkan bagaimana keduanya dapat tumbuh secara beriringan.

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“Bagi Indonesia, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan. Keduanya harus dapat berjalan secara beriringan. Hal tersebut kemudian kami terjemahkan ke dalam strategi Pertamina melalui Dual Growth Strategy,” papar Wenny.

Pada pilar pertama, lanjutnya, Pertamina terus mengoptimalkan bisnis eksisting melalui peningkatan produksi sektor hulu, penguatan kegiatan eksplorasi, pengeboran, perawatan dan intervensi sumur.