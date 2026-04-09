JPNN.com » Daerah » Sumsel » Terima Dubes Australia, Gubernur Herman Deru Tawarkan Investasi hingga Ekspor Kopi

Gubernur Sumsel Herman Deru menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier, Rabu (8/4). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier, Rabu (8/4).

Pada pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gubernur Sumsel tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan sekaligus mempromosikan potensi unggulan Sumsel kepada Australia.

Herman Deru menegaskan Sumsel memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan peluang investasi yang menjanjikan.

Baca Juga:

Dia menyampaikan Sumsel memiliki 17 kabupaten/kota dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luas.

Areal persawahan mencapai 537 ribu hektare, kelapa sawit 1,4 juta hektare, serta karet yang menyumbang 30 persen produksi nasional.

"Untuk kopi, Sumsel berada di peringkat ketiga dunia dengan varietas arabika, liberika, dan robusta,” ungkap Herman Deru dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Dia juga menekankan keberagaman budaya yang terdiri dari sembilan suku dan 17 bahasa menjadi kekuatan sosial, serta menjadikan Sumsel sebagai daerah yang aman untuk investasi.

Menurut Herman Deru, potensi tersebut perlu didorong agar memiliki nilai tambah lebih tinggi, terutama komoditas kopi yang saat ini masih diekspor dalam bentuk mentah.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI