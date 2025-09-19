Terima Dukungan 33 DPW, Mardiono Bicara Perjuangan Membawa PPP ke Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku siap membawa partainya kembali ke Senayan setelah menerima dukungan menjadi ketum parpol berlambang Kabah.

"Tujuan utama untuk perjuangan ke depan bagaimana PPP nanti di Pemilu 2029 itu bisa kembali di parlemen untuk memenuhi parlementary threshold," kata dia kepada awak media seperti dikutip Jumat (19/9).

Mardiono menyebut perjuangan mengembalikan PPP ke DPR RI tidak mudah, sehingga perlu kesolidan internal.

"Perlu kebersamaan, perlu bergandeng tangan seluruh lapisan kader, seluruh Indonesia, untuk berjuang secara bersama-sama, dan insyaallah saya akan terus mengabdikan diri saya, sepanjang saya memang masih diperlukan," kata dia.

Mardiono kemudian menerima pertanyaan soal kader eksternal yang didorong menjadi Caketum PPP pada Muktamar X.

Dia mengatakan AD/ART PPP yang tidak pernah diubah sejak 1973 perlu menjadi pedoman menyikapi kabar kader eksternal menjadi caketum.

"Semua rumah orang, setiap rumah tangga di situ, tentu akan ada aturan mainnya, tentu aturan main itu sebagai landasan, sebagai konstitusinya, yaitu patut untuk selalu harus dipatuhi," ungkap Mardiono.

Sebelumnya, sebanyak 33 pimpinan DPW PPP di Indonesia mendeklarasikan dukungan bagi Muhamad Mardiono untuk kembali menjadi ketua umum parpol berlambang Kabah.