Terima Fasilitas PDKB dari Bea Cukai, Perusahaan Ini Siap Dukung Rantai Pasok Industri
jpnn.com, JAKARTA - PT Aekyung Chemtech Indonesia menerima fasilitas kepabeanan berupa izin sebagai pengusaha di dalam kawasan berikat (PDKB) dari Kanwil Bea Cukai Jakarta pada Senin (26/1).
Fasilitas ini menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat dukungan terhadap rantai pasok industri nasional.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menyampaikan fasilitas PDKB diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki komitmen terhadap kepatuhan.
Menurut Akhmat Rofiq, kemudahan kepabeanan ini bertujuan mendorong kelancaran arus barang dan peningkatan daya saing industri.
“Melalui fasilitas ini, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih efisien,” ujar Akhmat Rofiq dalam keterangannya, Rabu (28/1).
Sebagai perusahaan industri kimia, PT Aekyung Chemtech Indonesia berperan dalam menyediakan bahan baku kimia bagi berbagai sektor industri.
Dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat, perusahaan memperoleh kemudahan dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang yang digunakan dalam kegiatan produksi.
Rofiq menjelaskan fasilitas PDKB memberikan manfaat berupa penekanan biaya logistik, percepatan arus barang, serta peningkatan efisiensi operasional.
PT Aekyung Chemtech Indonesia resmi menerima fasilitas PDKB dari Kanwil Bea Cukai Jakarta
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Perkuat Sinergi Lintas Instansi Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM Jepara dan Pematangsiantar Tembus Ekspor
- Penyelundupan 100 Kg Sabu-Sabu di Aceh Timur Digagalkan Berkat Sinergi Bea Cukai-BNN
- Bea Cukai Juanda Bekali CPMI yang Hendak ke Luar Negeri dengan Pengetahuan Penting Ini
- Bersih-Bersih, Menkeu Purbaya Rombak Besar-besaran Pejabat Bea Cukai
- Menkeu Purbaya: Pejabat Bea Cukai di Pelabuhan Utama Diganti Mulai Rabu Ini