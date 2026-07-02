Terima Federasi Rusia, Ketua DPD RI Dorong Kerja Sama Antariksa untuk Percepat Kemandirian Teknologi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan global dalam penguasaan teknologi tinggi, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan kerja sama antariksa Indonesia–Federasi Rusia harus menjadi momentum mempercepat kemandirian teknologi nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi daerah.

Salah satu langkah strategisnya adalah pengembangan Bandar Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua, yang diyakini akan menjadi pengungkit investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi baru.

Hal tersebut disampaikan Sultan saat menerima kunjungan Delegasi Roscosmos Federasi Rusia yang dipimpin Director General Roscosmos Dmitry Bakanov, didampingi Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ketua DPD RI menyampaikan kerja sama antariksa Indonesia dan Rusia telah berlangsung sejak lama dan kini memasuki fase yangmakin strategis, terutama melalui rencana pengembangan Bandar Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua.

"Kerja sama antariksa bukan hanya tentang peluncuran roket, tetapi tentang membangun masa depan ekonomi, kemandirian teknologi, dan kesejahteraan masyarakat," tegas Ketua DPD RI, didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, beserta Pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sultan menjelaskan Pulau Biak memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di dekat garis khatulistiwa sehingga berpotensi menjadi pusat kegiatan antariksa dan industri teknologi tinggi pertama di Asia Tenggara.

Namun, pembangunan tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Papua.

Pada pertemuan tersebut, Director General Roscosmos, Dmitry Bakanov mengapresiasi sambutan dan dukungan dari DPD RI.