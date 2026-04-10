Terima Info Buronan Riza Chalid Sembunyi di Negara Ini, Menko Yusril Bicara Soal Ekstradisi

Rumah milik Riza Chalid yang disita Kejaksaan Agung di Jalan Hang Lekir XI Blok H/2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan (ANTARA/HO-Humas Kejagung)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa buronan Mohammad Riza Chalid (MRC) terdeteksi berada di Malaysia.

Pemerintah kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan keberadaannya guna mengajukan permohonan ekstradisi kepada otoritas Malaysia.

“Yang kami dengar ada di Malaysia, tetapi pasti tidaknya mesti diselidiki dan kalau memang ada di Malaysia memang harus dimintakan ekstradisi kepada Pemerintah Malaysia,” kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung pada Kamis (9/4) kembali menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015.

Riza Chalid sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan buron untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Walaupun demikian, Yusril menyebut dirinya tidak menangani secara langsung kasus Riza Chalid.

“Saya kira mungkin Pak Menlu (Sugiono, red.), sama Pak Menkum (Supratman Andi Agtas, red.) akan menangani masalah ini. Sampai sekarang belum dilakukan upaya pemulangan, baik dalam konteks MLA (mutual legal assistance, red.) maupun dengan ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia,” kata Yusril.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Riza Chalid berada di luar Indonesia.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

