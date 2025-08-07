Terima Kunjungan Bupati Mahulu, BULOG Perkuat Rencana Bangun Pergudangan di Perbatasan
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menerima kunjungan resmi Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh dalam rangka audiensi pembahasan rencana pembangunan infrastruktur pergudangan atau logistik BULOG di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah perbatasan negara.
Bupati Bonifasius hadir bersama rombongan pejabat Pemkab Mahulu, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Rombongan diterima langsung Direktur SDM dan Umum Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto beserta jajaran pimpinan terkait di lingkungan Perum BULOG yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Kabupaten Mahulu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Tantangan utama daerah ini adalah keterbatasan akses logistik, terutama pada musim kemarau ketika Sungai Mahakam surut.
Akses pengangkutan menjadi terbatas, waktu tempuh sangat panjang, dan harga pangan strategis melonjak tinggi, khususnya di kecamatan-kecamatan perbatasan, seperti Long Pahangai dan Long Apari.
Sejumlah poin penting dibahas saat Direktur SDM dan Umum Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto menerima kunjungan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh
