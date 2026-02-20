Terima Kunjungan Dubes India untuk RI, Agustina Dorong Kerja Sama Investasi, Pendidikan & Budaya

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India Sandeep Chakravorty di ruang rapat wali kota, Kamis (19/2).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara India dan Indonesia khususnya Kota Semarang, khususnya di bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan pertukaran budaya.

Agustina menyampaikan hubungan Semarang dan India bukan sekadar hubungan diplomatik modern, tetapi telah terjalin sejak berabad-abad lalu melalui jalur perdagangan maritim dan pertukaran budaya.

Baca Juga: Impor Mobil Pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih Menuai Kritik

Dia mencontohkan jejak sejarah tersebut yang masih terasa hingga kini, seperti keberadaan Kampung Pekojan serta tradisi kuliner Bubur India di Masjid Jami’ Pekojan setiap Ramadan.

“India bagi kami bukan hanya negara sahabat, tetapi juga bagian dari sejarah yang membentuk jiwa Kota Semarang. Hubungan ini adalah warisan yang harus dilanjutkan dengan kolaborasi nyata,” ujar Agustina.

Dirinya juga mengapresiasi kontribusi investasi India di Semarang, termasuk keberadaan perusahaan farmasi PT Macleods Pharmaceutical Indonesia serta perusahaan tekstil PT Bitratex Industries, yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Selain sektor ekonomi, kerja sama pendidikan turut menjadi sorotan. Pemerintah Kota Semarang mencatat adanya program pengabdian masyarakat mahasiswa O.P. Jindal Global University di Desa Wisata Jatirejo bersama perguruan tinggi lokal, serta peresmian “India Corner” di Universitas Negeri Semarang yang difasilitasi Kedutaan Besar India sebagai ruang promosi budaya dan peluang studi.

Duta Besar India dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota serta kontribusi komunitas India di Semarang yang dinilai berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.