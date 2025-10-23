Terima Kunjungan Dubes Inggris, Agustina Wilujeng Buka Peluang Kerja Sama Ekonomi Kreatif & Teknologi

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyambut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mr. Dominic Jermey, dalam rangka kunjungan resmi pertamanya ke Semarang sebagai bagian dari inisiatif Pop-up Embassy: UK Goes to Central Java.

Kunjungan itu juga menjadi momen penyerahan simbolis hasil inovasi Program FutureGen for Change kepada Pemerintah Kota Semarang.

Duta Besar Inggris, Mr. Dominic Jermey, mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan ini.

“Senang sekali saya dapat mengunjungi Semarang, Jawa Tengah. Ini adalah kunjungan resmi pertama saya ke Semarang. Kami memilih Semarang karena pimpinan kota Semarang telah menghubungi kami. Jadi, kami tahu akan ada sambutan hangat dari Ibu Wali Kota Semarang,” ujar Dominic di Balaikota Semarang, Rabu (22/10).

Alasan lain dipilihnya Kota Semarang adalah karena para pebisnis Inggris ingin mencari mitra di kota ini dan bekerja sama.

Menurut Dominic, tujuan utama kunjungan tersebut adalah meningkatkan kerja sama bilateral dengan menjalin hubungan, mendengar perspektif lokal, dan melihat langsung bagaimana kemitraan Inggris-Indonesia memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan komunitas di Jawa Tengah dan di Kota Semarang.

“Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer telah sepakat untuk meluncurkan kemitraan strategis yang baru tahun ini, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, iklim dan energi, keamanan dan pertahanan, serta masyarakat dan sosial, dengan kemitraan lokal sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Wali Kota Agustina Wilujeng membalas apresiasi tersebut dan mengakui pentingnya kehadiran Kedubes Inggris yang didampingi rekan-rekan dari British Council dan Kamar Dagang Inggris di Indonesia (BRITAIN).